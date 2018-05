Armeniens Opposition warnt vor Wahlbehinderung

Vor der geplanten Wahl eines neuen Ministerpräsidenten hat Armeniens Oppositionsführer Nikol Paschinian vor einer möglichen Behinderung des Parlamentsvotums durch die Regierungspartei gewarnt. Bei einem nächtlichen Treffen hätten die Republikaner unter Vorsitz von Sersch Sarkissian entschieden, die für heute geplante Wahl eines Ministerpräsidenten zu vereiteln, sagte Paschinian heute früh.

Paschinian äußerte sich in einer Videobotschaft. Daraufhin gingen in der Hauptstadt Eriwan erneut Tausende Demonstranten auf die Straße. Das Parlament sollte ab 10.00 Uhr MESZ zu einer Sondersitzung zur Wahl des Ministerpräsidenten zusammentreten. Der 42-jährige Paschinian ist der einzige Kandidat und wird von mehreren kleinen Parteien unterstützt. Ihm fehlen jedoch einige Stimmen.

Seit Wochen politische Spannungen

Sarkissjans Republikanische Partei verfügt mit 58 von 103 Abgeordneten über eine absolute Mehrheit im Parlament von Eriwan. Sie könnte auf die Aufstellung eines eigenen Kandidaten verzichten und so den Weg frei machen für die Wahl Paschinians.

Laut einer mit Verhandlungen zwischen Paschinian und der Republikanischen Partei vertrauten Person hatten beide Seiten vor mehreren Tagen vereinbart, dass die Regierungspartei Paschinjans Kandidatur unterstützen werde. Diese Vereinbarung gilt nun womöglich nicht mehr.

Die Opposition in dem Kaukasus-Land erhofft sich von dem angestrebten Machtwechsel eine Beruhigung der Lage nach Wochen der politischen Spannungen, die in Massenprotesten und dem Rücktritt des seit zehn Jahren herrschenden Politikers Sarkissian gipfelten. Paschinian verspricht einen Kampf gegen Korruption und Armut in Armenien. Zudem will er vorgezogene Neuwahlen.