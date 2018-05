Neue Ermittlungen gegen Brasiliens Ex-Präsidenten Lula

Gegen den brasilianischen Ex-Präsidenten Lula da Silva ist ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Korruption und Geldwäsche eingeleitet worden. Auch gegen die Vorsitzende von Lulas Arbeiterpartei (PT), Gleisi Hoffmann, werde wegen Annahme von Schmiergeldern des Baukonzerns Odebrecht ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft in Brasilien mit.

Die Vorwürfe reichen demnach zurück in das Jahr 2010. Damals habe Odebrecht dem damaligen Präsidenten Lula 40 Millionen Dollar (33 Mio. Euro) als Gegenleistung für Entscheidungen zugunsten des Unternehmens versprochen. Diese Summe sei der PT zur Verfügung gestellt worden, wovon auch Parteichefin Hoffmann persönlich profitiert habe.

Auch weitere Politiker unter Verdacht

Ermittelt wird auch gegen die ehemaligen Finanzminister Antonio Palocci und Paulo Bernardo, die unter Lula und seiner Nachfolgerin Dilma Rousseff im Amt waren, sowie gegen den Geschäftsmann Marcelo Odebrecht. Lula, Hoffmann, Bernardo und Palocci waren bereits im September wegen Veruntreuung von Geldern des staatlichen Erdölkonzerns Petrobras angeklagt worden.

Lula war im vergangenen Jahr wegen Verwicklung in einen weitverzweigten Korruptionsskandal und Geldwäsche verurteilt worden. Anfang April trat er seine Haftstrafe an. Er galt als Favorit für die Präsidentschaftswahl im Oktober und liegt in Umfragen trotz seiner Inhaftierung immer noch vorn.

Perus Ex-Präsident aus U-Haft entlassen

Perus wegen Geldwäsche angeklagter Ex-Präsident Ollanta Humala und seine Frau Nadine Heredia wurden unterdessen in Lima aus der Untersuchungshaft entlassen. Wenige Tage zuvor hatte das Verfassungsgericht ihre Freilassung angeordnet, wie örtliche Medien berichteten. Das Paar hatte sich im vergangenen Sommer gestellt und seitdem in Untersuchungshaft auf den Prozess gewartet.

AP/Martin Mejia

Humala wird Geldwäsche im Zusammenhang mit dem brasilianischen Bauunternehmen Odebrecht vorgeworfen, das in mehreren Ländern Südamerikas im Mittelpunkt von diversen Korruptionsskandalen steht. Unter anderem soll Humalas Wahlkampf 2011 von Odebrecht mit etwa drei Millionen Dollar (2,48 Mio. Euro) illegal unterstützt worden sein.