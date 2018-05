Tennis: Haider-Maurer kommt nicht auf Touren

Auch knapp ein Jahr nach seinem Comeback ist Andreas Haider-Maurer von seiner Bestform weit entfernt - der 31-Jährige kommt nicht auf Touren. Auch beim ATP-Turnier in München musste sich Haider-Maurer, der über sein „Protected Ranking“ ins Hauptfeld gekommen war, heute in der ersten Runde dem deutschen Lokalmatador Mischa Zverev klar in zwei Sätzen geschlagen geben. Nicht besser erging es seinem Landsmann Gerald Melzer in Istanbul.

