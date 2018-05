Under Armour geriet tiefer in die Verlustzone

Der US-Sportartikelhersteller Under Armour ist im ersten Quartal tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich stand ein Minus von 30 Mio. Dollar (rund 25 Mio. Euro), wie der Nike-Konkurrent heute in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte der Verlust lediglich 2,3 Mio. Dollar betragen.

Under Armour machte hohe Sonderkosten wegen des Konzernumbaus für das schlechte Ergebnis verantwortlich.

Doch auch im Tagesgeschäft läuft es nicht mehr so rund wie früher. Under Armour setzt vor allem der verschärfte Konkurrenzkampf auf dem US-Heimatmarkt zu, wo insbesondere der deutsche Konkurrent adidas zuletzt den Druck erhöhte.

Dank starken Wachstums im Ausland legte der konzernweite Umsatz zwar dennoch um rund sechs Prozent auf 1,2 Milliarden Dollar zu. Ein verhaltener Geschäftsausblick ließ den Aktienkurs im frühen US-Handel aber um vier Prozent sinken.