Massenrauferei im Rahmen des GTI-Vortreffens

Im Rahmen des GTI-Vortreffens hat es in der Nacht auf heute zwei gewalttätige Vorfälle in Velden (Kärnten) gegeben. In einem Fall wurde ein Polizist getreten, vor einem Lokal kam es zu einer Massenrauferei mit rund 15 Personen.

Mehr dazu in kaernten.ORF.at