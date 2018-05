Ausschreitungen bei Pariser Demonstration zum 1. Mai

Die Pariser Demonstration zum 1. Mai ist von Ausschreitungen überschattet worden. Die Polizei meldete heute, dass Vermummte Wurfgeschoße gegen Einsatzkräfte gerichtet hätten. Zudem seien ein Restaurant, ein Geschäft und eine Baumaschine beschädigt worden. Zahlreiche Bilder zeigen Sachbeschädigungen wie etwa brennende Autos.

APA/AFP/Alain Jocard

Nach Angaben der Behörden hatten sich rund 1.200 vermummte Personen auf der Demonstrationsroute versammelt. Auf Fernsehbildern waren unter anderem brennende Mülltonnen zu sehen. Die Polizei setzte nach Angaben des Senders BFMTV Tränengas ein.

Innenminister verurteilt Gewalt

Innenminister Gerard Collomb verurteilte die Gewalttaten am Rande der Kundgebung. „Alles wird getan, um diese schweren Störungen der öffentlichen Ordnung zu beenden und die Urheber dieser unerhörten Taten aufzugreifen“, erklärte er auf Twitter.

Je condamne avec fermeté les violences et dégradations commises en marge du défilé syndical du #1erMai à Paris.

Tout est mis en œuvre pour faire cesser ces graves troubles à l’ordre public et appréhender les auteurs de ces actes inqualifiables. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 1. Mai 2018

Die Polizeipräfektur hatte im Vorfeld gewarnt, dass Aktivisten „extremistischer Bewegungen“ die traditionelle Kundgebung für Attacken auf Einsatzkräfte und Symbole des Kapitalismus nutzen wollten.

Protest gegen Macrons Vorhaben

Die Demonstrationen richteten sich gegen die Reformpolitik von Präsident Emmanuel Macron gerichtet. Die Kundgebung der CGT und weiterer Gewerkschaften in Paris protestierte unter anderem gegen die „Infragestellung sozialer Errungenschaften“.

In Frankreich gab es in den vergangenen Wochen eine Reihe von Streiks und Protesten gegen Reformvorhaben Macrons, beispielsweise den Umbau der Staatsbahn SNCF. Allerdings traten die großen Gewerkschaftsbünde am Tag der Arbeit erneut nicht geeint auf.