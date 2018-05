Armenien: Oppositionsführer wird nicht Premier

Die politische Krise in Armenien hat sich heute neuerlich zugespitzt. Wegen des Widerstands der Regierungspartei des gestürzten Präsidenten Sersch Sarkissian ist Oppositionsführer Nikol Paschinian bei der geplanten Wahl zum Übergangspremier durch das Parlament in Eriwan gescheitert.

Paschinian wertete die Entscheidung der Republikanischen Partei als „Kriegserklärung an das Volk“. Paschinian hatte die wochenlangen Proteste gegen Sarkissian angeführt, die in der Vorwoche zu dessen Rücktritt geführt hatten. Die Wahl Paschinians zum Regierungschefs hätte eine Formsache sein sollen, stellte er sich doch als einziger Kandidat der Wahl. Allerdings kündigte der Fraktionschef der Regierungspartei im Vorfeld des Votums an, dass seine Abgeordneten gegen Paschinian votieren werden.