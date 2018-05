Armenien: Oppositionsführer kündigt Totalblockade an

Der armenische Oppositionsführer Nikol Paschinjan will einen Machtwechsel mit einer Totalblockade des Landes erzwingen. Man werde morgen einen Generalstreik in ganz Armenien organisieren, sagte Paschinjan vor seinen Anhängern in Eriwan. „Wir werden die Straßen, den Flughafen, alles blockieren“, kündigte er eine umfassende Kampagne des zivilen Ungehorsams an.

APA/AP/Thanassis Stavrakis

Paschinjan rief bei der Massenkundgebung auch die Polizisten auf, ihre Schutzschilde niederzulegen und die Seiten zu wechseln. Er äußerte sich, nachdem die regierende Republikanische Partei seine Wahl zum Übergangspremier vereitelt hatte. Das Votum gegen seine Wahl bezeichnete er als „Kriegserklärung an das Volk“.

APA/AP/Thanassis Stavrakis

Mit den bisherigen Machthabern wolle er nur noch über das „Begräbnis“ der Regierungspartei verhandeln, sagte er. In der Vorwoche hatte er Regierungschef Sersch Sarkissian mit Massenprotesten zum Rücktritt gezwungen, doch hat Sarkissians Partei weiterhin eine absolute Mehrheit im Parlament.