Paschinjan nicht zu Premier gewählt

Die politische Krise in Armenien spitzt sich zu. Oppositionsführer Nikol Paschinjan wurde am Dienstagabend vom Parlament nicht zum Übergangspremier gewählt, obwohl er der einzige Kandidat war. Die Partei des gestürzten Premiers Sersch Sarkissian verweigerte ihm die Zustimmung. Daraufhin kündigte Paschinjan eine Totalblockade des Landes an: „Wir werden die Straßen, den Flughafen, alles blockieren“, so der Oppositionsführer. Tausende Menschen gingen nach der Entscheidung des Parlaments auf die Straße.

