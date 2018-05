EU-weite Vorratsdatenspeicherung wie in Österreich geplant

In Österreich treten bereits am ersten Juni die neuen Überwachungsgesetze in Kraft. Darunter ist auch das technisch aufwändige „Quick Freeze-Verfahren“, bekannt als „Vorratsdatenspeicherung Light“. Telekoms und Serviceprovider müssen auf Weisung eines Staatsanwalts die Kommunikationsdaten eines Benutzers bis zu einem Jahr speichern. Dasselbe Verfahren soll bald auch auf EU-Ebene gelten - und zwar grenzüberschreitend.

Mehr dazu in fm4.ORF.at