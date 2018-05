Wiener Hauptbahnhof wird nachts gesperrt

Bahnhöfe werden in der Nacht vielfach von obdachlosen Menschen als Schlafplatz genutzt. Das ist jetzt beim Hauptbahnhof vorbei, die ÖBB verhängen dort erstmals eine Nachtsperre. Sie tritt bereits in der Nacht auf morgen in Kraft.

