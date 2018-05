1. Mai: SPÖ mit scharfer Kritik an Regierung

Gestern hat die SPÖ traditionell den 1. Mai auf dem Wiener Rathausplatz begangen - dieses Mal allerdings als Oppositionspartei auf Bundesebene. So war es nicht ganz verwunderlich, dass sämtliche SPÖ-Vorsitzende in ihren Ansprachen mit der ÖVP-FPÖ-Regierung hart ins Gericht gingen.

Von „Schweigekanzler“, „Populismus“ und einem „Schritt zurück in die dunkelste Vergangenheit“ war die Rede. Laut dem scheidenden Wiener Bürgermeister Michael Häupl weht ein „kalter Wind durch das Land“.

Mehr dazu in SPÖ muss „bessere Angebote“ liefern

Kundgebungen im ganzen Land

Am Tag der Arbeit kam von SPÖ und KPÖ in der Steiermark Kritik an der Bundesregierung. Bei Kundgebungen in Graz ging es vor allem um das Thema Arbeitszeitenpläne. ÖVP und FPÖ wollten sich bei jenen bedanken, die am Feiertag arbeiten.

Mehr dazu in steiermark.ORF.at

ÖGB kritisiert „Angriff auf Arbeitnehmer“

Der Gewerkschaftsbund gab sich zum Feiertag kämpferisch. Noch nie habe es derartige Angriffe auf die Arbeitnehmer und den Sozialstaat gegeben wie jetzt unter der ÖVP-FPÖ-Regierung, so Norbert Loacker, ÖGB-Landesvorsitzender in Vorarlberg.

Mehr dazu in vorarlberg.ORF.at

1.-Mai-Kundgebungen in Linz

Auch in Linz gab es wie jedes Jahr Aufmärsche und Kundgebungen. Durch die Innenstadt zogen die SPÖ und SPÖ-nahe Organisationen.

Mehr dazu in ooe.ORF.at

1.-Mai-Demo in Salzburg: „Mehr Kampftag“

Bei der traditionellen Maikundgebung der Sozialdemokraten in Salzburg stand vor allem die Kritik an der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung im Mittelpunkt. Der 1. Mai sei mehr „Kampftag als Feiertag“, erklärte die SPÖ.

Mehr dazu in salzburg.ORF.at

1. Mai in NÖ: SPÖ-Kritik an Regierung

In St. Pölten absolvierte Franz Schnabl seinen ersten Maiaufmarsch in seiner Funktion als SPÖ-Landesparteivorsitzender. Bei der Kundgebung wurde die „Kürzungspolitik“ von ÖVP und FPÖ kritisiert.

Mehr dazu in noe.ORF.at