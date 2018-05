Kurz: EU-Budgetantrag Oettingers nicht akzeptabel

An der EU-Finanzplanung von Haushaltskommissar Günther Oettinger gibt es bereits vor der offiziellen Vorstellung heute deutliche Kritik: Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sagte, der Vorschlag, den die Kommission machen wolle, sei weit davon entfernt, akzeptabel zu sein.

Es stünden nun „harte Verhandlungen“ bevor, sagte Kurz. Österreich sei dabei eng abgestimmt mit anderen Nettozahlern wie den Niederlanden, Dänemark und Schweden.

„Unser Ziel muss sein, dass die EU nach dem ‚Brexit‘ schlanker, sparsamer und effizienter wird“, sagte Kurz. Diesem Ansatz trage die Kommission nicht ausreichend Rechnung. Positiv sei allerdings, dass es einen verstärkten Fokus auf einen „ordentlichen“ Außengrenzschutz sowie auf Themen wie Innovation, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Umwelt geben solle, ergänzte Kurz. „Die EU muss nach dem Subsidiaritätsprinzip auf Bereiche setzen, wo europäische Zusammenarbeit sinnvoll ist.“

Oettinger will heute für die EU-Kommission einen ersten Vorschlag zur EU-Finanzplanung für den Zeitraum 2021 bis Ende 2027 vorstellen. Er hat im laufenden Siebenjahreszeitraum ein Volumen von 1.087 Milliarden Euro. Nach bereits bekanntgewordenen Informationen wird er vorsehen, Mitgliedsstaaten künftig deutlich höhere Beitragszahlungen abzuverlangen. Zudem ist zum Beispiel eine Plastiksteuer im Gespräch.

Offenbar 30 Prozent mehr Entwicklungshilfe geplant

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini will einem Dokument zufolge die Ausgaben für die Entwicklungshilfe um 30 Prozent steigern. Für den Zeitraum zwischen 2021 und 2027 seien insgesamt 123 Milliarden Euro vorgesehen, wie aus internen Unterlagen hervorgeht, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegen.

Für die Jahre 2014 bis 2020 seien 95 Milliarden Euro Entwicklungshilfe geplant. Das Geld wird bisher mit Hilfe von 19 Instrumenten verteilt, die etwa in verschiedenen Weltregionen eingesetzt werden. Mogherini macht sich dafür stark, den Großteil der Hilfen in einem einzigen Fonds zusammenzufassen. Es soll aber weiter separate Töpfe geben, etwa für die Versorgung syrischer Flüchtlinge in der Türkei.