Politisches Design: Dilettantismus mit großer Wirkung

Vom „Brexit“ über Anti-Assad-Manifestationen bis zu Donald Trump: Unter dem Titel „From Hope to Nope“ geht man im Design Museum in London derzeit auf Weltreise in Sachen politisches Design. Emanzipatorisch oder ultrarechts, ernsthaft oder parodistisch, professionell oder mit viel aktivistischem Herzblut – alles ist hier dabei. Die offiziellen Kampagnen zeigen: Plumpes, dilettantisches Design ist oft viel besser, als man glaubt.

