Erstes Album von Ariana Grande nach Manchester-Anschlag

US-Popstar Ariana Grande (24) will im Sommer ein neues Album mit dem Titel „Sweetener" veröffentlichen. "Es handelt davon, eine Situation oder das Leben eines anderen zu erhellen oder zu versüßen“, sagte sie gestern (Ortszeit) in der Late-Night-Show von US-Moderator Jimmy Fallon.

APA/AFP/Getty Images/Christopher Polk

Es ist das erste Album der Musikerin nach dem verheerenden Anschlag bei ihrem Konzert in Manchester vor einem Jahr. Ein Selbstmordattentäter hatte 22 Konzertbesucher getötet. Die 24-jährige Grande („Break Free“) brach ihre Tournee ab und organisierte kurze Zeit später ein Benefizkonzert in Manchester.

„Danke, dass du so stark bist, die Leute unterhältst, dich stellst, ein Benefizkonzert gibst. Das war so fantastisch von dir“, sagte Fallon einer sichtlich gerührten Grande. Die US-Sängerin hatte vor zwei Wochen ihre Single „No Tears Left To Cry“ veröffentlicht. „Ich habe keine Tränen mehr übrig, um zu weinen“, singt Grande. „Also liebe ich, lebe ich, mache ich weiter.“