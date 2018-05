„Kann nicht nur Geld vom Bund geben“

Auf vollkommen neue Grundpfeiler wird das Schulsystem mit den Reformplänen von ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann nicht gestellt. Am Mittwoch präsentierte er nun sein „Pädagogikpaket“. Das meiste wurde bereits seit Längerem diskutiert, vieles bleibt weiter vage - etwa das laut Faßmann „heikle Kapitel“ der Notengebung in der Volksschule. Er dringt aber auch ins Territorium der Länder vor. So sollen etwa die Schulreifekriterien österreichweit vereinheitlicht werden. Für die Förderung der Neuen Mittelschulen sei auch eine Umverteilung innerhalb der Länder gefragt, so Faßmann: „Es kann nicht immer nur Geld vom Bund geben.“

