Karottensüchtige Kängurus gehen auf Touristen los

Auf dem Gelände eines australischen Krankenhauses bei Sydney hat sich eine Herde von offensichtlich karottensüchtigen Kängurus zu einer Plage entwickelt. Mehrere Touristen wurden von den Beuteltieren beim Füttern bereits verletzt, wie die lokale Presse heute berichtete.

Eine Frau musste mit 17 Stichen im Gesicht genäht werden. Andere trugen klaffende Wunden am Bauch, am Rücken und an der Schulter davon.

„Wie ein Schokoriegel“

Dutzende wilde Kängurus leben auf dem Gelände einer Klinik etwa zwei Zugstunden von Sydney entfernt. Jede Woche kommen Tausende Touristen dorthin, um die Tiere aus der Nähe zu betrachten und Selfies zu machen. Schilder weisen darauf hin, dass Füttern verboten ist. Trotzdem werden die Tiere mit allem möglichen Essbaren versorgt: mit Keksen und Pommes frites, Bananen und Karotten.

„Wenn ein Känguru 100-mal eine Karotte bekommen hat, dann kommt es halt auf dich zu und schnappt sie sich“, sagte ein Tierpfleger dem Fernsehsender ABC. Die Tiere könnten dann auch „sehr aggressiv“ werden. „Für uns ist eine Karotte ziemlich gesund. Aber für ein Känguru ist sie wegen ihres Zuckergehalts wie ein Schokoriegel.“

Parlament befasst sich mit Angelegenheit

Mit den Kängurus auf dem Gelände des Morriset Hospitals soll sich jetzt auch das Parlament des australischen Bundesstaates New South Wales befassen. Der Abgeordnete Greg Piper veröffentlichte auf seiner Facebook-Seite ein Video, in dem er auf die Gefahren hinweist. Das Füttern von Kängurus ist in Australien grundsätzlich verboten.