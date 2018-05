Champions League: Real ringt starke Bayern nieder

Real Madrid ist gestern als erstes Team ins Finale der Champions League eingezogen. Die „Königlichen“ erkämpften in einem denkwürdigen Spiel ein 2:2 gegen einen starken FC Bayern, nachdem das Hinspiel in München mit 2:1 an den Titelverteidiger gegangen war.

Die Spanier wahrten die Chance auf den dritten Titelgewinn in der „Königsklasse“ in Folge. Im Endspiel in Kiew am 26. Mai geht es gegen Liverpool oder AS Roma. Für den rechtzeitig fit gewordenen David Alaba und Co. ging der Traum vom Triple zu Ende. Das Trauma der Bayern gegen spanische Clubs hält an.

