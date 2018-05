Familienbeihilfe: 100 Mio. Euro Ersparnis erwartet

Die Indexierung der Familienbeihilfe für Kinder im EU-Ausland ist heute im Ministerrat beschlossen worden. Ministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) erwartet sich mit dieser Maßnahme Einsparungen von 100 Mio. Euro pro Jahr. In Kraft treten soll das Gesetz Anfang 2019 - nach dem EU-Ratsvorsitz Österreichs.

Die Familienbeihilfe sei kein Gehaltsbestandteil und keine Versicherungsleistung, sondern eine Sozialleistung, so Bogner-Strauß. Sie soll die Lebenshaltungskosten teilweise ersetzen, und diese seien aufgrund der unterschiedlichen Preisniveaus in den EU-Mitgliedsstaaten auch unterschiedlich.

Hofer von Rechtskonformität überzeugt

Für Belgien beispielsweise werde der Betrag nach oben, für Griechenland nach unten indiziert, sagte die Ministerin. Waren es bisher monatlich 172,4 Euro, sollen es für Neugeborene in Belgien künftig 175,5 Euro, in Ungarn 93,61 Euro und in Griechenland 136,54 Euro sein, hieß es aus dem Familienressort.

Aktuell fließen rund 273 Mio. Euro ins Ausland. „Mit der Indexierung werden wir uns 100 Millionen Euro ersparen, die wir für Sozialleistungen für unsere Kinder in Österreich verwenden“, so Bogner-Strauß.

Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) verwies im Pressefoyer darauf, dass 132.000 Kinder im Ausland Leistungen aus Österreich bekommen. Er zeigte sich davon überzeugt, dass das neue Modell europarechtskonform sei, und verwies darauf, dass es bei EU-Beamten auch eine Indexierung gibt. Hofer sagte, dass im Zuge der „Brexit“-Verhandlungen bereits ein Modell erarbeitet worden sei und der Rat diesem Kommissionsvorschlag einstimmig zugestimmt habe.