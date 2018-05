Israel und USA verurteilen Abbas-Äußerungen zu Holocaust

Israel und die USA haben mit Empörung auf Äußerungen von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas reagiert. „Abu Masen (Abbas) wiederholt die verabscheuenswürdigsten antisemitischen Slogans“, sagte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu heute. „In einem Gipfel von Unwissenheit und Frechheit behauptet er, dass die europäischen Juden nicht verfolgt und ermordet wurden, weil sie Juden waren, sondern weil sie Kredite mit Zinsen vergeben haben“, so Netanjahu.

„Juden durch soziales Verhalten schuld“

Abbas hatte gestern in einer Rede dem jüdischen Volk die Schuld am Holocaust gegeben. Der Holocaust sei nicht durch Antisemitismus ausgelöst worden, sondern durch das „soziale Verhalten“ der Juden wie das Verleihen von Geld, sagte Abbas nach Angaben der Nachrichtenagentur Wafa in Ramallah.

Adolf Hitler habe die Einwanderung von Juden ins historische Palästina durch einen Deal zwischen dem deutschen Wirtschaftsministerium und der Anglo-Palestine Bank unterstützt, sagte Abbas in der Rede vor dem Palästinensischen Nationalrat. Dadurch hätten Juden bei der Einwanderung all ihr Vermögen durch die Bank mitnehmen können.

„Neuer Tiefstand“

Der US-Botschafter in Israel, David Friedman, schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, Abbas habe „einen neuen Tiefstand“ erreicht, indem er „Massaker am jüdischen Volk im Verlauf der Geschichte auf ihr ‚soziales Verhalten in Zusammenhang mit Zinsen und Banken‘ zurückgeführt hat“. Der US-Nahost-Beauftragte Jason Greenblatt nannte die Äußerungen „sehr unglücklich, sehr besorgniserregend und furchtbar entmutigend“. Und weiter: „Auf dieser Grundlage kann kein Frieden geschaffen werden.“