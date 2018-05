Steuerbonus für sportliche Aktivitäten gefordert

Die steuerliche Absetzbarkeit von Mitgliedschaften in Sportvereinen und Fitnesscentern könnte zu mehr Bewegung motivieren und das Gesundheitssystem entlasten. Eine solche Möglichkeit forderten daher Wirtschaftskammer Wien (WKW), Ärztekammer Wien (ÄKW) und Hauptverband der Sozialversicherungsträger (HVB) heute von der Politik. Der Steuerbonus soll laut dem Vorschlag bis 600 Euro gelten.

Steuerbonus auch auf Fahrräder?

Die drei Organisationen haben sich zu einer „Allianz für ein gesünderes Österreich“ zusammengeschlossen, wie sie bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in einem Wiener Fitnesscenter erläuterten. Bei dem Vorschlag würde eine Person mit einem in Österreich durchschnittlichen Einkommen von 2.160 Euro brutto im Monat und 600 Euro Ausgaben für einen Fitnessclub pro Jahr 210 Euro Steuerrückzahlung erhalten, rechnete Markus Grießler, Obmann der Wiener Tourismus- und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer, vor.

„Der Drang nach Bewegung nimmt im Alter zwischen zehn und 15 Jahren ab“, erläuterte Ärztekammer-Wien-Präsident Thomas Szekeres. Diesen Trend „sollten wir umkehren“. Durch Präventionsmaßnahmen könnten die Kosten der Behandlung von Krankheiten, deren Ursachen in mangelnder körperlicher Aktivität zu suchen sind, gesenkt werden. Szekeres kann sich vorstellen, den Steuerbonus auf andere Dinge zur Bewegungsförderung - etwa Fahrräder - auszuweiten.

Drastische Kostensenkung möglich

Von Unternehmerseite könnten Ausgaben für Programme im Bereich Gesundheitsförderung und -prävention bereits steuerlich abgesetzt werden, sagte Wirtschaftskammer-Wien-Präsident Walter Ruck. Der Fitnessboom ist laut Grießler ungebrochen. 8,6 Prozent der Österreicher sind in einem Fitnessstudio eingeschrieben, in Deutschland sind es jedoch 12,3 Prozent, in Großbritannien sogar 14,1 Prozent. „34 Prozent der Wiener betreiben so gut wie gar keinen Sport“, sagte Grießler.

„Geht es den Menschen gut, sind die Ausgaben für die Krankenkassen und Sozialversicherungen auch niedriger“, so HVB-Vorsitzender Alexander Biach. Laut Bundessportorganisation verursacht körperliche Inaktivität pro Jahr bis zu 2,4 Milliarden Euro Kosten im Gesundheitsbudget. Dieses wird dagegen durch die regelmäßige körperliche Bewegung der Österreicher um rund 500 Millionen Euro weniger belastet. Kosten für Sportverletzungen sind dabei bereits abgezogen.