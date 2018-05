NBA: Dämpfer für Toronto in Overtime-Krimi

Die Toronto Raptors haben ihr Auftaktspiel in der zweiten NBA-Play-off-Runde denkbar knapp verloren. Das Team des Wieners Jakob Pöltl zog gestern (Ortszeit) in einem dramatischen Duell mit den Cleveland Cavaliers nach Verlängerung mit 112:113 den Kürzeren. Morgen geht es erneut in Toronto mit Spiel zwei weiter.

