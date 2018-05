Texta-Rapper Harald „Huckey“ Renner ist tot

Der Linzer Rapper Harald „Huckey“ Renner ist tot. Der MC der legendären Hip-Hop-Formation Texta sei gestern Nacht an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben, schrieb der Musiker und Produzent Anatol Bogendorfer (Valina) auf Facebook. Er wurde 51 Jahre alt.

Mit Texta spielte „Huckey“ seit 1993 insgesamt sieben Alben ein, hinzu kommen Kollaborationen mit TTR Allstars und Blumentopf. Zudem steuerte er die Musik für zwei Theaterstücke bei. Das letzte Texta-Album „Nichts dagegen, aber“ erschien 2016; die darauf verwendeten Samples stammten ausschließlich von österreichischen Künstlerinnen und Künstlern.

APA/Georg Hochmuth

Auch die Manifeste (vulgo Pressetexte) zum jeweils neuen Texta-Album stammten seit 25 Jahren aus der Feder von „Huckey“. In einer Band, die ihre bandinterne Diskussionsfreude durchaus nach außen trug, war er ein wichtiger Mitstreiter - im bestmöglichen Wortsinn.

Renner startete seine Musikkarriere in den 1980ern als Schlagzeuger in Hardcore-Bands wie Target Of Demand, Seven Sioux und Schwester. Er war Mitgründer des Linzer Kulturvereins Kapu, in dem er bis zuletzt aktiv war. Ebenfalls aktiv war der Musiker in der Linzer Fußballfanszene, als eingefleischter Anhänger des FC Blau Weiß Linz und seines Vorgängervereins, dem SK Vöest Linz.