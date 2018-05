Kärnten: Schuss löste sich aus gebastelter Waffe

Ein 60-jähriger Mann hat bei Arbeiten an einem Lkw auf einem Firmengelände in Maria Saal (Kärnten) einen selbst gebastelten Schussapparat in Form eines Kugelschreibers in der Tasche gehabt. Als er sich bückte, löste sich ein Projektil und traf einen anderen Mann.

