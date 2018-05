Baskische ETA gibt endgültige Auflösung bekannt

Die baskische Untergrundorganisation ETA hat ihre Auflösung bekanntgegeben. Es seien „all ihre Strukturen vollständig aufgelöst“ worden, hieß es heute in einem Schreiben.

Die ETA hatte über Jahrzehnte einen bewaffneten Kampf gegen den spanischen Zentralstaat und für die baskische Unabhängigkeit geführt. Sie hatte bereits im vergangenen Jahr ihre Waffen vollständig abgegeben.

Die ETA - vollständiger Name Euskadi Ta Askatasuna, Baskenland und Freiheit - war 1959 während der Diktatur von Francisco Franco in Spanien von linksnationalistischen baskischen Studenten gegründet worden. Über Jahrzehnte verübte die Untergrundorganisation zahlreiche Anschläge auch außerhalb des Baskenlandes. Dabei kamen mehr als 800 Menschen ums Leben. Beim blutigsten ETA-Attentat wurden am 19. Juni 1987 in einem Einkaufszentrum in Barcelona 21 Menschen durch eine Autobombe getötet.

Sogar Todesschwadronen im Einsatz

Der spanische Zentralstaat ging mit großer Härte gegen die baskischen Separatisten vor. In den 1980er Jahren kamen sogar Todesschwadronen zum Einsatz, die baskische Aktivisten ermordeten. 1979 - nach dem Ende der Franco-Diktatur - erhielt das Baskenland zwar einen Autonomiestatus, doch immer wieder scheiterten Friedensverhandlungen der ETA mit Madrid.

Erst 2011 rief die ETA einen „dauerhaften Waffenstillstand“ aus, 2017 erklärte die Organisation dann, ihre Waffen vollständig abzugeben. Zahlreiche ETA-Anhänger sitzen aber noch heute in spanischen Gefängnissen. Nun erklärte die Organisation in ihrem auf Baskisch verfassten Brief, dass sie ihre politische Initiative als „beendet“ ansehe. Die ETA habe „beschlossen, ihren historischen Zyklus und ihre Funktion als beendet anzusehen und ihren Weg zu beenden“.