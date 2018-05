Hauptstadt Eriwan stand still

In Armenien haben am Mittwoch Zehntausende Menschen gegen das Scheitern der Wahl des Oppositionsführers Nikol Paschinjan zum Regierungschef protestiert. Die Demonstranten folgten dem Appell Paschinjans zu „zivilem Ungehorsam“ und legten die Hauptstadt Eriwan fast komplett lahm. Auch in anderen Städten gab es Straßensperren - zudem waren Hauptverkehrsadern blockiert. Auch der internationale Flughafen von Eriwan war betroffen. Gespannt blickt das Land nun dem kommenden Dienstag entgegen.

