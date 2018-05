Giro d’Italia: Froome startet mit schwerem Gepäck

Mit einem Einzelzeitfahren in Jerusalem erfolgt am Freitag der mit Spannung erwartete Startschuss für den Giro d’Italia. Für den Briten Chris Froome beginnt zugleich die Jagd auf das Double mit Siegen bei Giro und Tour de France. Allerdings wirft der Sky-Kapitän wegen eines laufenden Dopingverfahrens einen Schatten über den 101. Giro, der nach drei Etappen in Israel auf italienischem Boden weitergeht. Bei negativem Bescheid droht Froome eine nachträgliche Sperre. Die Reise nach Israel versüßte dem 32-Jährigen ein stattliches Startgeld.

