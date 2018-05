Iran und Russland gegen Messengerdienst Telegram

Parallel zur Sperre der verschlüsselten Services von Telegram am Montag startete der offizielle iranische Messenger Soroush, der bereits bei Google Play erhältlich ist. Besonderes Feature ist die eingebaute „Parental Guide“-Funktion für Zensur und Kontrolle.

Ein ähnliches Chaos, wie es seit der Sperre von Telegram vor drei Wochen in Russland herrscht, ist im Iran nicht zu erwarten. Da Telegram und auch seine russischen Nutzer auf das Cloudservice von Google oder Amazon auswichen, wurden Millionen von IP-Adressen dieser Clouds gesperrt. Die offizielle Begründung in Russland und im Iran - „Kampf gegen den Terrorismus“ - deckt sich mit den Forderungen von Europol, die in der EU allerdings bis jetzt nicht umgesetzt wurden.

Mehr dazu in fm4.ORF.at