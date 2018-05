USA erwägen Einschränkung für chinesische Handyhersteller

Die Regierung in Washington will einem Medienbericht zufolge den Verkauf von Telekomartikel in den USA durch einige chinesische Hersteller einschränken. Sie erwäge dazu einen Erlass, der mit Sorgen um die nationale Sicherheit begründet würde, berichtete das „Wall Street Journal“ heute unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen.

Die Maßnahme würde wahrscheinlich Huawei Technologies und ZTE treffen, zwei der weltweit größten Telekommunikationsgerätehersteller. Die US-Regierung war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar. Die USA und China liefern sich derzeit einen Handelsstreit. US-Präsident Donald Trump hat mit Zöllen auf chinesische Produkte in einer Größenordnung von 150 Mrd. US-Dollar (124,18 Mrd. Euro) gedroht.