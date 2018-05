Chinas Außenminister zu Besuch in Pjöngjang

Der chinesische Außenminister Wang Yi hat zu Beginn eines zweitägigen Besuchs in Nordkorea die Hoffnung auf ein erfolgreiches Gipfeltreffen zwischen dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump geäußert.

„Glatter“ Verlauf erwünscht

Peking unterstütze „vollständig“ Nordkoreas Anstrengungen zur Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel, sagte Wang heute in Pjöngjang laut der amtlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua.

Zu wünschen sei ein „glatter“ Verlauf der Gespräche zwischen Kim und Trump mit „wesentlichen Fortschritten“, fügte Wang hinzu. Der chinesische Außenminister besucht Nordkorea wenige Tage nach dem historischen Gipfeltreffen zwischen Kim und dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In in Panmunjom an der innerkoreanischen Grenze. Das Gipfeltreffen Kims mit Trump soll Ende Mai oder Anfang Juni stattfinden. Ein Ort dafür steht noch nicht fest.

Letzter Besuch fand 2007 statt

Obwohl China seit Jahrzehnten der wichtigste Verbündete und Handelspartner Pjöngjangs ist, fand der letzte Besuch eines chinesischen Außenministers in Nordkorea im Jahr 2007 statt. Zugleich ist Wang der seit Jahren ranghöchste Vertreter Pekings, der Pjöngjang einen Besuch abstattet.

Die Beziehungen zwischen China und Nordkorea hatten sich eingetrübt, seit sich Peking hinter die Strafmaßnahmen des UNO-Sicherheitsrats zur Eindämmung von Pjöngjangs Atom- und Raketenprogramm stellte. Seit Jahresbeginn herrscht im Verhältnis zwischen den jahrzehntelang verfeindeten koreanischen Staaten allerdings diplomatisches Tauwetter.