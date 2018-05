Champions League: Bayern hadern mit Selbstfaller

Nicht nur für Real-Trainer Zinedine Zidane sind Torhüter Keylor Navas und Doppeltorschütze Karim Benzema die Helden eines großen Champions-League-Abends in Madrid gewesen. „Kiew schreibt man mit ’K’, wie Karim und Keylor“, stand in der Sportzeitung „Marca“ nach dem 2:2 im Halbfinal-Rückspiel, das Real den Weg ins Finale am 26. Mai in Kiew ebnete.

Die Bayern haderten einmal mehr mit einem Selbstfaller in der entscheidenden Phase der Königsklasse. „Wir machen zu viele individuelle Fehler“, konstatierte Thomas Müller. Trainer Jupp Heynckes tröstet nur die Tatsache, dass sein Team „Fußball vom Feinsten“ bot.

