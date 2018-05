Affäre um Afroamerikaner in US-Starbucks-Filiale - Einigung

Die US-Stadt Philadelphia hat sich mit zwei Afroamerikanern auf eine symbolische Entschädigung geeinigt, nachdem diese aus einer Starbucks-Filiale geworfen worden waren. Der Fall hatte international Schlagzeilen gemacht.

Wartende Männer wurden festgenommen

Die beiden hatten in dem Cafe auf einen Freund gewartet, ohne zunächst etwas zu konsumieren. Als einer der beiden die Toilette benutzen wollte und ihm das nicht erlaubt wurde, kam es zur Auseinandersetzung. Ein Starbucks-Mitarbeiter rief die Polizei, die beiden Männer wurden festgenommen.

Beide erhalten nun von der Stadt eine symbolische Entschädigung von jeweils einem Dollar. Außerdem erklärte sich die Kommune im Rahmen der Einigung bereit, 200.000 Dollar an eine Initiative zu spenden, die junge Unternehmer aus Philadelphia unterstützt. Starbucks hatte angekündigt, am 29. Mai alle seine US-Filialen geschlossen zu halten, um den Mitarbeitern die Teilnahme an einer Anti-Rassismus-Fortbildung zu ermöglichen.