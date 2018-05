Van der Bellen trifft bulgarischen Amtskollegen

Bundespräsident Alexander Van der Bellen trifft heute seinen bulgarischen Amtskollegen Rumen Radew und anschließend den bulgarischen Regierungschef Bojko Borissow in Sofia. Zentrales Thema des Arbeitsbesuches ist die EU-Ratspräsidentschaft, die Bulgarien mit 1. Juli an Österreich übergibt. Am Nachmittag wird der Präsident zudem an einem österreichisch-bulgarischen Wirtschaftsforum teilnehmen.

Heute setzt Van der Bellen seine Bulgarien-Reise mit einem Besuch in der Donaustadt Russe an der bulgarisch-rumänischen Grenze und der Teilnahme an einer Konferenz zu Nachhaltiger Entwicklung, im Rahmen derer ein trilaterales Treffen mit Radew und dem rumänischen Präsidenten Klaus Iohannis stattfinden wird, fort. Rumänien folgt Österreich in der ersten Jahreshälfte 2019 als EU-Vorsitzland.