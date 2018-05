Missbrauchsopfer aus Chile fordern Papst zu Taten auf

Drei Opfer sexuellen Missbrauchs aus Chile haben Papst Franziskus zu Aktionen gegen pädophile Priester in der römisch-katholischen Kirche weltweit aufgefordert. Der Papst müsse dieser „globalen Epidemie“ exemplarisches Handeln entgegensetzen, sagten drei Betroffene gestern vor der Auslandspresse in Rom nach einem Treffen mit Franziskus am Wochenende.

