Gasaustritt: Drei Personen im Spital

In einem Mehrparteienhaus in Feldkirch in Vorarlberg ist gestern gegen 18.30 Uhr Gas ausgetreten. Drei Bewohner mussten mit Verdacht auf eine Kohlenmonoxidvergiftung ins LKH Feldkirch gebracht werden. Der Vermieter wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

