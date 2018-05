Regisseur Stanley Kubrick als Fotograf: Ausstellung in USA

Oscar-Preisträger Stanley Kubrick ist vor allem als meisterhafter Regisseur bekannt - in New York wird er jetzt auch als Fotograf vor Beginn seiner Filmkarriere präsentiert. Der aus dem Stadtteil Bronx stammende Kubrick fotografierte schon als Kind und Jugendlicher viel, 1945 verkaufte er im Alter von 16 Jahren ein Foto zum Tod von Ex-Präsident Franklin D. Roosevelt an das „Look“-Magazin.

Seine folgenden Jahre als Fotograf für die Zeitschrift bereiteten seinen Einstieg in die Filmwelt vor. Die Schau im Museum of the City of New York öffnet heute. Der 1971 eingestellte Titel „Look“ zählte mit „Time“ und „Life“ einst zu den beliebtesten Magazinen unter Amerikanern.

Übergang von Fotografie zum Film

Kubrick fotografierte Themen rund um Theater, Film und Musik, aber auch die U-Bahn, einen Vergnügungspark und Zirkus, Pferderennen und Besuche beim Zahnarzt. Zudem porträtierte er unter anderen Dirigent Leonard Bernstein und Boxer Rocky Graziano. Mit jedem seiner Aufträge zwischen 1945 und 1950 verbesserte Kubrick hinter der Kamera sein Handwerk mit Blick auf Bildkomposition, Ausschnitt und Belichtung.

Der Übergang von der Fotografie zum Film fand fast nahtlos statt: 1949 veröffentlichte „Look“ Kubricks Porträt über Boxer Walter Cartier. Bald darauf verwandelte Kubrick das Thema in die 16 Minuten lange Dokumentation „Day of the Fight“ (etwa: Kampftag), die er selbst finanzierte und an einen Filmverleih verkaufte. Der Durchbruch gelang mit „Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben“, für das Weltraumdrama „2001: Odyssee im Weltraum“ von 1968 gewann Kubrick einen Oscar.