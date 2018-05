Champions League: Liverpool folgt Real ins Endspiel

Eine 2:4-Niederlage hat dem FC Liverpool gestern bei AS Roma gereicht, um nach dem 5:2-Erfolg im Hinspiel zum ersten Mal seit 2007 wieder das Finale der Champions League zu erreichen, wo Real Madrid wartet. Die „Reds“ von Jürgen Klopp stellten früh die Weichen Richtung Endspiel in Kiew. Der Ex-Salzburger Sadio Mane verschaffte den Engländern bereits in der neunten Minute mit dem raschen Führungstreffer viel Sicherheit. Dennoch steckten die Römer nicht auf, und am Ende fehlte nur ein Tor zur Sensation.

Mehr dazu in sport.ORF.at