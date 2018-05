Kampagne gegen das Vergessen

Wer Neuseeland auf einer Weltkarte sucht, wird - laienhaft ausgedrückt - ganz rechts unten fündig. Zumindest in der Theorie. Praktisch passiert es nämlich gar nicht so selten, dass das aus zwei Inseln bestehende Land auf Karten fehlt. Unter dem Hashtag „#getNZonthemap“ („Bringt Neuseeland auf die Karte“) wurde im Pazifikstaat nun eine Kampagne gegen das Vergessen gestartet. Offizielle Unterstützung gibt es auch von Premierministerin Jacinda Ardern. Sie beweist dabei auch Humor - und wie unzählige Neuseeländer beteiligt sie sich an der Erfindung von Verschwörungstheorien.

