Vier 18-Jährige zogen Drogenhandel auf

Vier 18-Jährige haben im Bezirk Rohrbach in Oberösterreich einen regen Drogenhandel aufgezogen. Sie kauften vor allem Amphetamine und Marihuana in Deutschland und versorgten damit mehr als 20 Abnehmer in Oberösterreich, so die Polizei.

Mehr dazu in ooe.ORF.at