Blick auf Wiens neues Spital

Wiens neues Krankenhaus (KH) Nord ist in den vergangenen Jahren aus den Negativschlagzeilen nicht herausgekommen. Stetig wachsende Kostenberge, regelmäßige Aufschübe bei der Fertigstellung und der jüngste Energetikskandal werfen ihre Schatten über den Bau des „Wohlfühlspitals“. Dieser biegt laut Stadt Wien nun gerade in die Zielgerade ein - 2019 will man die ersten Patienten behandeln. Doch wie weit ist man mit dem KH Nord tatsächlich? ORF.at besuchte die Baustelle für einen Zwischenstand.

