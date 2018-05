„Schuldenmachen wird immer leichter“

Kontoüberzug und Konsumkredite als „Einstiegsdroge“: Der Chef des Dachverbands der Schuldnerberatungen hat am Donnerstag davor gewarnt, dass das „Schuldenmachen immer leichter“ werde. Die Gründe für die Überschuldung reichen von Arbeitslosigkeit bis hin zu fehlendem Umgang mit Geld. Der Weg aus den Schulden wurde durch eine Reform des Privatkonkurses im Vorjahr zwar erleichtert, die Zahl der Anträge stieg seither an. Ein „Gratiskonkurs“ sei das aber nicht, heißt es: Menschen würden weiterhin jahrelang - gerichtlich verordnet - in Armut leben.

