Marxistischer Politikwissenschaftler Altvater gestorben

Elmar Altvater, marxistischer Theoretiker und einer der bekanntesten Kapitalismuskritiker in Deutschland, ist tot. Der Politikwissenschaftler starb bereits am 1. Mai im Alter von 79 Jahren in Berlin, wie die Freie Universität Berlin heute unter Berufung auf seine Familie bestätigte. Zuvor hatten mehrere Medien über Altvaters Tod berichtet.

