Erstmals unter Trump Häftling aus Guantanamo verlegt

Zum ersten Mal in der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump ist ein Insasse aus dem US-Gefangenenlager Guantanamo verlegt worden. Der Häftling Ahmed Mohammed Ahmed Hasa al-Darbi sei an Saudi-Arabien überstellt worden, teilte das Pentagon gestern mit.

Im Zuge einer Vereinbarung mit der Anklage hatte sich Darbi 2014 schuldig bekannt, den Anschlag auf den französischen Öltanker „MV Limburg“ im Jahr 2002 mitgeplant und unterstützt zu haben. Bei dem Anschlag waren ein bulgarischer Seemann getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Zudem war eine große Menge Öl in den Golf von Aden geflossen.

Noch 40 Häftlinge in Guantanamo

Als Teil der Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft hatte Darbi gegen den Saudi-Araber und Guantanamo-Häftling Abd al-Rahim al-Naschiri ausgesagt, dem wegen der Planung des Anschlags auf die „MV Limburg“ sowie den US-Zerstörer „USS Cole“ im Jahr 2000 die Todesstrafe droht.

Darbi war zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Die Strafe galt ab dem Zeitpunkt des Deals mit der Staatsanwaltschaft. Die Abmachung sah aber auch vor, dass er nach vier weiteren Jahren in Guantanamo den Rest seiner Strafe in seiner Heimat Saudi-Arabien absitzen kann. In der Hauptstadt Riad soll er in einer luxuriösen Einrichtung zur Wiedereingliederung ehemaliger Extremisten untergebracht werden.

In Guantanamo sitzen noch 40 Häftlinge ein. Trump hatte aber angekündigt, neue Häftlinge in das umstrittene Gefangenenlager in Kuba schicken zu wollen.