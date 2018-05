Der leuchtende Himmel in Zahlen

In der Nacht auf Donnerstag hat es 18.824-mal geblitzt, wie aus dem österreichische Blitzortungssystem Aldis hervorgeht. Über 6.000 Blitze schlugen auch ein. Besonders betroffen waren Wien und Niederösterreich. Hier blitzte es wie seit fünf Jahren nicht mehr. Auch im Hochsommer werde eine derartig außergewöhnlich hohe Blitzdichte kaum erreicht, so die Wetterexperten. Die Regenmengen, die in der Unwetternacht niedergingen, waren ebenfalls rekordverdächtig.

Lesen Sie mehr …