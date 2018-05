ZKW will Produktion nach Übernahme durch LG erhöhen

Der Autozulieferer ZKW mit Sitz in Wieselburg in Niederösterreich will unter dem neuen südkoreanischen Eigentümer LG seine Kapazitäten ausbauen. Der Spezialist für Fahrzeugbeleuchtung erweitert bestehende Werke und sucht neue Standorte in Europa und China.

