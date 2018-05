Postler bestohlen: Zollhund überführt Diebin

Obwohl er sich noch in Ausbildung befindet, kann Zolldiensthund Lennox bereits einen Erfolg verbuchen: Der Bargeldspürhund überführte eine Frau in Laterns in Vorarlberg, die die Postgeldbörse eines Briefträgers gestohlen hatte.

