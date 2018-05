Trump: Keine Wahlkampfgelder

US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag nach dem Interview seines neuen Rechtsberaters, des ehemaligen New Yorker Bürgermeisters Rudolph Giuliani, in mehreren Tweets dessen Angaben bestätigt, in der Pornostar-Affäre selbst die 130.000 Dollar an Pornodarstellerin Stephanie Clifford (Stormy Daniels) als Schweigegeld gezahlt zu haben. Es habe sich dabei nicht um Wahlkampfgelder gehandelt. Am Vortag hatte Giuliani in einem TV-Interview gesagt, Trump habe das Geld in Raten an seinen Anwalt zurückgezahlt. Die neue Offenheit Trumps in der Pornostar-Affäre hat handfeste Hintergründe.

Lesen Sie mehr …