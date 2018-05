Van der Bellen: EU-Westbalkan-Strategie „ehrgeizig“

Neben der EU-Ratspräsidentschaft war die Integration der Westbalkan-Staaten in die EU ein zentrales Thema des Besuches von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Bulgarien. Die Perspektive bis 2025 - der von der Kommission genannte Zeitrahmen - sei „ehrgeizig, aber nicht unmöglich zu erreichen“, sagte Van der Bellen heute vor Journalisten in Sofia.

Die Brüsseler Behörde hatte den sechs Westbalkan-Staaten - bei entsprechenden Reformschritten - einen EU-Beitritt bis 2025 in Aussicht gestellt. Das Datum solle dazu motivieren, sich konzentriert auf den Weg zu machen, sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker Anfang Februar.

„Guter Wille beider Seiten“ gefordert

Natürlich sei dafür auch der „gute Wille beider Seiten“ gefordert, betonte Van der Bellen. Serbien und Montenegro seien die beiden Länder „an vorderster Front“, doch müssten zunächst Konflikte wie beispielsweise jener zwischen Serbien und dem Kosovo oder offene Grenzfragen gelöst werden, forderte Van der Bellen.

Bulgariens Präsident Rumen Radew stieß ins gleiche Horn: Vor einem möglichen Beitritt müssten „alte Probleme“ gelöst werden. Die EU könne es sich nicht leisten, „neue Probleme zu importieren“. Er wolle jedenfalls keine „bestimmte Jahreszahl oder ein Zeitlimit“ voraussagen. „Das wichtigste ist, dass wir weiter an der europäischen Perspektive arbeiten“, betonte Radew, der wie Van der Bellen seit Jänner 2017 im Amt ist.