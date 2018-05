Belgische Pässe für Briten: Juncker-Appell an Michel

Britischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei den EU-Institutionen in Brüssel soll - sofern sie das wollen und die Voraussetzungen dafür erfüllt werden - die Möglichkeit einer belgischen Staatsbürgerschaft nicht verwehrt bleiben. Diese Bitte richtete EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker heute im EU-Parlament an den belgischen Premier Charles Michel.

Juncker lobte zunächst die Großzügigkeit Belgiens bei der Aufnahme von Institutionen der Europäischen Union und verwies in diesem Zusammenhang an die britischen EU-Mitarbeiter, die nach dem „Brexit“ nicht mehr Staatsbürger eines EU-Mitgliedslandes sein werden. Belgische Behörden sollten Juncker zufolge bei der Verleihung der belgischen Staatsangehörigkeit für britische und in Brüssel tätige EU-Beamte „die gleiche Großzügigkeit demonstrieren“.

„Widersprüchliche Rechtsprechung“

Grundsätzlich kann jeder, der fünf Jahre in Belgien lebt, um die Staatsbürgerschaft ansuchen. Reuters zufolge wurden zuletzt aber vermehrt Anträge von britischen EU-Beamten abgelehnt, obwohl diese bereits seit Jahrzehnten in Brüssel leben. Als Hintergrund wurde ein „quasi-diplomatischer Status außerhalb des lokalen Steuersystems“ genannt. In anderen Berichten ist aber auch von einem sprunghaften Anstieg entsprechender Ansuchen seit dem „Brexit“-Votum die Rede.

Laut Michel, der zuvor im EU-Parlament eine Rede über die Zukunft Europas hielt, wurde das Thema bereits von der belgischen Regierung besprochen. Michel räumte hier zudem eine „widersprüchliche Rechtsprechung“ ein.

Ein Kommissionssprecher sagte später, dass Juncker den belgischen Premier nun lediglich an das Thema erinnern wollte. Es gebe aber keinen Zusammenhang mit Junckers Versprechen, dass die Jobs der britischen Kommissionsmitarbeiter auch nach dem „Brexit“ gesichert seien. Das sei dem Sprecher zufolge Angelegenheit der Kommission.