Digitalisierung nützt vor allem Großkonzernen

Investitionen in digitale Technologien lohnen sich vor allem für die 20 Prozent der produktivsten Firmen. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) drohen Wettbewerbsnachteile, wenn sie nicht aufholen, wie aus einer heute veröffentlichten Studie des Weltwirtschaftsforums (WEF) hervorgeht. Mit der Beratungsfirma Accenture wurden dafür zwischen 2015 und 2016 16.000 Unternehmen untersucht.

Den höchsten Gewinn je Mitarbeiter erzielen die Schwerindustrie und Chemie sowie die moderne Werkstoffindustrie, wenn sie in digitale Technologien investieren. Für einen Dollar (0,83 Euro), den sie für Robotik, das Internet der Dinge, Künstliche Intelligenz, Datenanalyse und Soziale Medien aufwenden, holen führende Unternehmen 2,6 Dollar (2,2 Euro) heraus.

„Kleine Gruppe“ von Profiteuren

Unterm Strich resultieren 160 Prozent mehr Betriebsgewinn pro Mitarbeiter. Bei den KMU schaute nur 120 Prozent mehr Betriebsgewinn heraus. Wenn diese Technologien nicht breit eingesetzt würden, drohe Ungleichheiten innerhalb der einzelnen Industrien.

„Dabei würde eine kleine Gruppe von führenden Unternehmen entstehen, und der Rest der Industrie abgehängt“, heißt es weiter. Besonders KMU hätten unter Wettbewerbsnachteilen zu leiden. Auch in anderen Branchen hängt die Minderheit der produktivsten Firmen die Mehrheit ab.

Lohnend sind Digitalinvestitionen auch in der Finanzindustrie (mit 1,6 Dollar Gewinn pro Dollar Investition), der Telekommunikation und Elektrizitätsbranche. Weniger heraus schaue in den Bereichen Gesundheit, Medien und Logistik. Ein weiterer interessanter Befund: Investitionen in mehrere Digitaltechnologien führten zu dreimal höheren Produktivitätssteigerungen als Investitionen in nur einzelne Technologien.